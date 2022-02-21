"Ведомости": МЭР РФ предложило понизить прогноз темпов роста ВВП до 2,8% в 2022 году

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ оценивает рост ВВП России в 2022 году в 2,8% вместо 3%. Предложения по пересмотру прогноза социально-экономического развития на 2022-2024 годы ведомство представило в правительство и администрацию президента, пишет в понедельник газета " Ведомости " со ссылкой на федерального чиновника и два близких к правительству источника, знакомых с уточненным промежуточным прогнозом.

о чем говорит доля нефтегазового сектора в ВВП России

Без устойчивого характера: о чем говорит доля нефтегазового сектора в ВВП России

В сентябре, согласно официальному прогнозу на 2022-2024 годы, министерство ожидало роста ВВП на уровне 3% в этом году. Уточнение оценки связано с более высокими, чем ожидалось, темпами ВВП в 2021 году, а не с ухудшением прогноза роста российской экономики, сказал газете федеральный чиновник. Он добавил, что уточненные показатели обсуждались 17 февраля на совещании по экономическим вопросам у президента РФ Владимира Путина.

Новые параметры прогноза будут планово представлены в марте, сейчас идут консультации с заинтересованными ведомствами и ЦБ, заявил изданию представитель Минэкономразвития.

Согласно первой оценке Росстата, рост ВВП России в 2021 году достиг 4,7%, превысив прогноз Минэкономразвития в 4,4-4,5%. Таким образом, российская экономика показала самый значительный рост с 2008 года, когда ВВП вырос на 5,2%. Относительно 2019 года ВВП РФ увеличился на 1,9%. Рост ВВП в 2021 году в Росстате связывают с восстановлением экономической активности после пандемии коронавируса.