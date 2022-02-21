Китайская сеть ресторанов Haidilao ожидает годового убытка до $711 млн

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 21 февраля. /ТАСС/. Одна из крупнейших и самых известных сетей китайских ресторанов Haidilao по итогам минувшего года ожидает убытка в размере до $711 млн. Об этом говорится в сообщении компании, размещенном в понедельник на Гонконгской фондовой бирже.

"Ожидается, что за год будет зафиксирован чистый убыток в размере от 3,8 до 4,5 млрд юаней ($600-711 млрд)", - отмечается в заявлении. В 2020 году оператор ресторанной сети получил прибыль в размере 309,5 млн юаней ($49 млн).

В ноябре 2021 года группа Haidilao в рамках реорганизации бизнеса объявила о решении временно закрыть 300 своих заведений с невысокой посещаемостью и слабыми операционными показателями. Планируется, что их деятельность будет возобновлена в "подходящее время" в течение двух лет.

Ресторан острой сычуаньской кухни, основанный в 1994 году не окончившим школу бывшим сварщиком тракторного завода Чжан Юном, ныне имеет около 1,6 тыс. филиалов почти во всех провинциях Китая, а также в Сингапуре, Японии, США, Великобритании, Малайзии, Вьетнаме, Индонезии и Австралии. Haidilao специализируется на приготовлении кушаний в традиционном китайском самоваре "хого" ("горящий котел"). Он дает возможность самому клиенту прямо за столом выступить в роли повара и насладиться процессом.