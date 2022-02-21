"Известия": Росавиация проконтролирует цены на часть авиабилетов

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Росавиация потребовала от перевозчиков предоставлять ежемесячный отчет о средней стоимости билетов в эконом-классе по внутрироссийским маршрутам из Симферополя, Сочи, Анапы, Благовещенска, Улан-Удэ, Читы, Петропавловска-Камчатского, Магадана, Владивостока, Якутска, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Анадыря и Калининграда. Об этом в понедельник сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо замглавы Росавиации Георгия Бахарева и схожее по содержанию письмо исполняющего обязанности начальника центрального управления Росавиации Вячеслава Гарковца в адрес авиакомпаний.

Представители Росавиации требуют от перевозчиков направлять данные о ценах до десятого числа месяца, следующего за отчетным. Этому предшествовало поручение Минтранса о недопущении роста цен на авиаперевозки, данное в мае прошлого года с целью пресечения необоснованного роста стоимости билетов, сказали газете в министерстве.

В ФАС, где ранее занимались ежемесячным мониторингом цен, пояснили изданию, что анализируют динамику средневзвешенной стоимости авиабилетов в классе "эконом". По данным службы, стоимость перевозки одного пассажира в 2021 году на внутренних воздушных линиях в одном направлении протяженностью 1 тыс. км составила 5 570 рублей (в 2019 году показатель был равен 5 520 руб., в 2020 - 4 900 руб.). На маршрутах протяженностью 3 тыс. км цена также оказалась выше, чем в 2020 году, - 9 980 руб. в 2021 году против 9 500 руб. в 2020 году и 10 050 - в 2019 году. При этом у службы не было претензий к авиакомпаниям по динамике цен, перевозчики удержали их в разумных пределах, отметил газете представитель Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта.

Поводом для ужесточения контроля за ценами могли стать жалобы граждан на удорожание билетов. Также чиновники могли перейти от реактивного к проактивному методу управления рисками, сказал "Известиям" источник в одной из авиакомпаний. Сотрудники двух других перевозчиков заявили газете, что новые проверки - это инструмент "ручного управления" рынком.

Билеты на рейсы компании "Аэрофлот" и ее "дочки" "России" в классе "эконом" из Москвы в Симферополь, Калининград и на Дальний Восток продаются по программе "плоских" тарифов, уровень которых не меняется в течение года, отметили изданию в пресс-службе перевозчика. Там уточнили, что полеты из Москвы в Улан-Удэ, Читу, Анадырь и Благовещенск авиакомпания не выполняет. Представитель "Уральских авиалиний" сказал "Известиям", что компания еще не получила письмо Росавиации.

Средний чек по маршрутам

В сервисе поездок и путешествий Tutu.ru проанализировали данные по проданным билетам на рейсы с вылетом с февраля по конец августа 2022 года. По данным сервиса, средний чек за перелеты из разных городов России в Южно-Сахалинск, Читу и Улан-Удэ вырос на 11-15% к прошлому году. Билеты в Калининград подорожали на 5%, в Петропавловск-Камчатский - на 2%, в Анапу - на 1%. Однако по другим городам из списка Росавиации цены снизились. Сильнее всего подешевели билеты в Благовещенск - на 18%, до 12 537 рублей, сообщили изданию в Tutu.ru.

Чиновники Росавиации также опасаются роста цен на южных направлениях к летнему сезону. "Если под лето у нас откроются новые международные направления, особенно Европа, то люди полетят за границу. Полетят и в Турцию, Египет. Это несколько снизит нагрузку на наши курорты, но цены могут вырасти из-за снижения предложения", - сказал газете источник в одной из авиакомпаний.