Reuters: США планируют ввести ограничения на международные транзакции российских банков

ТАСС, 21 февраля. Американская администрация подготовила предварительный пакет санкций против России, который включает в себя запрет на обработку транзакций крупных российских банков. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, ограничения, предусмотренные на случай российского вторжения на территорию Украины, будут направлены в том числе на сокращение корреспондентских отношений банков США и РФ, которые позволяют осуществлять международные платежи. Окончательный перечень банков, попадающих под санкции, пока не сформирован, однако источники считают, что в него с большой вероятностью могут попасть ВТБ, Сбербанк, ВЭБ.РФ и Газпромбанк.

Кроме того, Соединенные Штаты задействуют санкции против российских физических и юридических лиц, которые предполагают замораживание активов и запрет на любые транзакции. Белый дом и Минфин США отказались от комментариев.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.