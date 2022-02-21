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Кризис на Украине

Reuters: США планируют ввести ограничения на международные транзакции российских банков

Ограничения предусмотрены на случай вторжения России на территорию Украины, отмечает агентство

ТАСС, 21 февраля. Американская администрация подготовила предварительный пакет санкций против России, который включает в себя запрет на обработку транзакций крупных российских банков. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на источники.

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По их данным, ограничения, предусмотренные на случай российского вторжения на территорию Украины, будут направлены в том числе на сокращение корреспондентских отношений банков США и РФ, которые позволяют осуществлять международные платежи. Окончательный перечень банков, попадающих под санкции, пока не сформирован, однако источники считают, что в него с большой вероятностью могут попасть ВТБ, Сбербанк, ВЭБ.РФ и Газпромбанк.

Кроме того, Соединенные Штаты задействуют санкции против российских физических и юридических лиц, которые предполагают замораживание активов и запрет на любые транзакции. Белый дом и Минфин США отказались от комментариев.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

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