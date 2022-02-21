Объем госзакупок на электронных площадках России в 2021 году вырос на 10,3%

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Объем госзакупок, размещенных на всех российских электронных торговых площадках за 2021 год, составил 10,2 трлн рублей, показав рост на 10,3% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе федерального оператора электронных торгов "Росэлторг" (АО "Единая электронная торговая площадка").

"Объем государственных и муниципальных закупок, размещенных на всех российских электронных торговых площадках за 2021 год, составил 10,2 трлн рублей, увеличившись на 10,3% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года", - сказали в пресс-службе, пояснив, что речь идет о процедурах в рамках 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

"Росэлторг" за 2021 год занял первое место в стране по объему опубликованных госзаказчиками процедур в рамках 44-ФЗ. Всего за прошлый год на площадке было опубликовано 510 тыс. процедур, объем которых составил 2,9 трлн рублей. В разрезе начальной (максимальной) цены контракта доля "Росэлторг" превышает 28% по всему рынку государственных торгов. Наиболее востребованы были закупки через площадку лекарственных средств и материалов для медицинских целей, готовых изделий (в этот класс входят музыкальные инструменты, спортивные товары, ювелирные изделия, медицинское оборудование и др.), компьютерное оборудование.

Объем корпоративных закупок, которые осуществляются в рамках 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", размещенных на всех российских электронных торговых площадках за 2021 год, составил 10,2 трлн рублей. Таким образом, отмечен рост на 20,1% по сравнению с аналогичным показателем 2020 года, уточнили в пресс-службе.