Хайнань создаст первый в Китае координационный центр по вопросам растительной продукции

ХАЙКОУ /Китай/, 21 февраля. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань откроет первый в КНР координационный центр по вопросам, связанным с аграрной продукцией растительного происхождения. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По сведениям издания, новая организация будет создана при поддержке Министерства сельского хозяйства и деревни Китая. Ее главная задача - обеспечить защиту интеллектуальных прав на новую сельхозпродукцию, стимулировать процесс внедрения в массовое производство последних разработок, а также обеспечить более эффективное взаимодействие в соответствующей сфере между зарубежными организациями и Хайнаньским портом свободной торговли.

Главный агроном сельхоздепартамента провинции Хуан Чжэнъэнь уточнил, что открытие координационного центра на Хайнане - крайне актуальный вопрос в связи с формированием в городе Санья на южном побережье острова т. н. селекционной Кремниевой долины. Как он отметил, это связано с необходимостью лицензирования и продвижения на рынках новых товаров.

По словам чиновника, создаваемая властями организация будет оказывать содействие как компаниям, так и индивидуальным лицам. Предполагается, что активизация сотрудничества зарегистрированных на Хайнане предприятий с зарубежными партнерами в ближайшее время усилится благодаря более открытым механизмам. Одновременно правительство планирует повышать эффективность работы контролирующих органов.

Хайнань играет ключевую роль в китайской программе семеноводства. Селекционные проекты, осуществляемые на территории провинции, ежегодно привлекают внимание нескольких сотен научно-исследовательских организаций, ведущих вузов и предприятий. В них участвуют тысячи специалистов из разных регионов Китая, а также из других государств. Согласно планам правительства КНР, на острове в ближайшие годы будет создан передовой научно-производственный комплекс, способный стимулировать интенсивное развитие сельского хозяйства всей страны.