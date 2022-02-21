Компании Москвы в 2021 году увеличили перечисление НДС в федеральный бюджет на 30,8%

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Почти 1,6 трлн рублей в качестве налога на добавленную стоимость (НДС) было перечислено в федеральный бюджет от московских компаний в 2021 году, что на 30,8% больше по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В 2021 году московские компании перечислили в федеральный бюджет почти 1,6 трлн рублей в качестве налога на добавленную стоимость (НДС). Это на 30,8% больше, чем в 2020 году и на 44,5% больше, чем в 2019 году. <...> Объем НДС, поступивший в 2021 году в федеральный бюджет от московских компаний, составил 27% от общероссийского", - сказал Ефимов.

Он отметил, что основной объем налога поступил от предприятий торговой отрасли - 531,4 млрд рублей, компаний, работающих в области информации и связи - 322,5 млрд рублей, а также в строительной сфере - 209,2 млрд рублей. В сумме эти три отрасли обеспечили более двух третей поступлений НДС в федеральный бюджет и показали уверенный рост налоговых платежей как относительно 2020 года, так и в сравнении с 2019 годом.

Увеличение налоговых поступлений в бюджет является индикатором динамики и объемов производства, а также реализации товаров, работ и услуг. Прирост отчислений НДС за 2020-2021 годы показали отрасли торговли, строительства, сферы IT, операции с недвижимостью и энергетика, отрасли культуры, спорта, организации досуга и развлечений.

"Поступления НДС от московских предприятий торговли по сравнению с 2019 годом выросли более чем в 2,6 раза и превысили полтриллиона рублей. Отчисления НДС организаций, занимающихся операциями с недвижимым имуществом, за два года увеличились на 32,5%, строительных предприятий - на 28,6%, организаций информационной отрасли - на 24,3%, предприятий в сфере культуры, спорта и досуга - на 59%", - добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

По его словам, налог на добавленную стоимость формирует более трети федерального бюджета и является первым по объему источником доходов. С учетом всех налоговых платежей, поступающих в федеральный бюджет (НДС, налог на прибыль, налог на добычу полезных ископаемых и другие), доля столицы в нем составляет порядка 12%.