Операторы связи отметили рост числа активаций и продаж eSIM в 2021 году

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Tele2, МТС и "Мегафон" зафиксировали увеличение количества активаций и продаж eSIM в 2021 году. Об этом ТАСС сообщили операторы.

"За 2021 год клиенты активировали eSIM в сети Tele2 в 5,5 раза чаще, чем годом ранее. Большая часть активаций карт на базе этой технологии - 57% - приходится на новые подключения. Это клиенты, которые не просто меняют действующую пластиковую карту, а подключаются к сети Tele2 с новым номером на базе eSIM. Их доля растет - так, по итогам 2020 года число новых подключений с eSIM было на 9 п. п. меньше (48%)", - сказали в Tele2.

В компании отметили увеличение доли устройств с поддержкой eSIM с 3% до 6% в 2021 году. По прогнозам Tele2, к 2024 году устройства с этим модулем будут занимать 25% рынка. Кроме того, в январе 2022 года доля подключения eSIM через цифровые каналы выросла на 15 п. п. год к году.

В пресс-службе "Мегафона" также сообщили о росте числа смартфонов, поддерживающих eSIM. "Основным драйвером увеличения спроса стали смартфоны, поддерживающие eSIM: в 2021 году продажи таких смартфонов в нашей розничной сети увеличились на 93% по сравнению с предыдущим годом", - добавили в компании.

В МТС также отметили рост продаж eSIM. "Продажи выросли год к году почти в два раза. Примерно такая же динамика по замене сим карт на eSIM", - пояснили в пресс-службе оператора.