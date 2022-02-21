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Оборот "СберМаркета" вырос в три раза за 2021 году

Он составил 58,6 млрд рублей

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Оборот маркетплейса "СберМаркет" вырос в три раза в 2021 году по сравнению с 2020 годом - до 58,6 млрд рублей, сообщает компания.

"Федеральный сервис доставки продуктов и товаров "СберМаркет" (входит в экосистему Сбера) представил результаты работы в 2021 году. Оборот сервиса составил 58,6 млрд рублей с НДС и без промо", - говорится в сообщении.

Количество выполненных заказов в 2021 году выросло в четыре раза - до 24 млн. Количество ретейлеров-партнеров за год выросло в два раза - до 120 федеральных и региональных торговых сетей.

"СберМаркет" - федеральный сервис доставки продуктов и товаров первой необходимости, компания присутствует в 154 городах РФ, взаимодействует со 150 торговыми сетями.

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