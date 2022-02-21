Минфин предложил правительству безопасный крипторынок

МОСКВА, 21 февраля. /Корр. ТАСС Елена Кудрявцева/. Минфин России в пятницу, 18 февраля, направил в правительство свою версию проекта федерального закона "О цифровой валюте", стало известно ТАСС от источника, близкого к финансово-экономическому блоку кабинета министров. Министерство получило предложения Банка России, содержащиеся в законопроекте регулятора, о введении запрета на организацию выпуска и обращения цифровых валют, а также о введении наказания за нарушение этого запрета, и учтет их в части, не противоречащей позиции Минфина.

Дискуссия ЦБ и правительства вокруг легализации майнинга и обращения криптовалют до начала года была вялотекущей, но перешла в острую фазу, когда в начале 2022 года Банк России заявил о том, что он категорически против такой деятельности.

В январе ЦБ опубликовал доклад "Криптовалюты: тренды, риски, меры", в котором с целью снижения угроз предложил запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют. В документе отмечалось, что статус российского рубля, который не является резервной валютой, не позволяет применять в России мягкий подход и игнорировать нарастание рисков. Риски, по мнению регулятора, заключаются, в частности, в угрозе финансовой стабильности, благосостоянию граждан и выводе сбережений из экономики. Из этих соображений Центральный банк предлагал ввести полный запрет на организацию выпуска или обращения криптовалюты на территории России и установить ответственность за его нарушение.

В феврале правительство утвердило Концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют, в основу которой легли предложения Минфина. Они предусматривают регулирование криптовалют в России без их запрета: для этого в стране придется запретить и интернет, пошутил в интервью на телеканале "Россия-24" глава министерства Антон Силуанов. Министерство считает, что полное отсутствие регулирования криптовалют или их запрет приведут к дестабилизации отрасли, увеличению доли теневой экономики и росту мошенничества, а правоохранительные органы не смогут эффективно реагировать на преступления с использованием таких инструментов.

Источник на финансовом рынке 18 февраля сообщил ТАСС, что ЦБ подготовил законопроекты, которые предполагают запрет на организацию выпуска и обращения частной цифровой валюты в России, ее рекламу, а также вводят штрафы для физических и юридических лиц в случае нарушения этих требований.

"Полученные предложения Банка России будут учтены при дальнейшей работе над законопроектом в части, не противоречащей подходам Минфина", - сказал собеседник агентства в министерстве.

Уникальный шанс

У России уже давно есть шанс быть одним из главных создателей (а в будущем - и бенефициаром) новой глобальной финансовой архитектуры. В условиях жесткой глобальной конкуренции и при ограничительных мерах ряда стран Россия просто не может себе позволить этот шанс упускать и дальше, особенно учитывая, что технология блокчейн и токенизация в стране активно развиваются.

"Мы имеем дело с новой технологией, которая меняет фундаментальную архитектуру мировой финансовой системы. Большинство стран это понимают и не хотят оставаться в стороне от технологического прогресса, одновременно ограничивая связанные с криптовалютами рисками", - считает Антонина Левашенко, руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС, знакомая с документом.

По ее мнению, полностью запретить криптовалюты уже невозможно: это наглядно показывает мировой опыт. Опрос институциональных инвесторов, проведенный глобальным фондом Fidelity Digital Assets в 2021 году, показал, что 71% опрошенных институциональных инвесторов из США и Европы уже инвестируют или намерены инвестировать в цифровые активы в будущем. Инвестиции в криптовалюту являются, в первую очередь, инвестициями в технологии и стимулируют их развитие, указывает собеседник в министерстве. Главное - создать гибкую и правильную среду для регулирования, выявить квалифицированных и менее подкованных инвесторов и защитить каждую группу, а не запрещать доступ на крипторынок сразу для всех, как предлагает ЦБ.

Для еще большей безопасности Минфин готов обязать дополнительно криптобиржи оценивать риски проведения криптовалютных транзакций, принимая во внимание множество факторов, включая риск-уровень клиента и географический риск (страна проживания и национальность); сотрудничать с различными сторонними поставщиками решений для предотвращения и обнаружения отмывания денег и финансирования терроризма; использовать инструмент для обнаружения транзакций, связанных с незаконными адресами.

Введение предлагаемого Банком России запрета будет стимулировать бесконтрольный переход граждан на зарубежные рынки с использованием некастодиальных кошельков (кошельки, как правило, открытые без какой-либо идентификации и защиты для инвестора) и создаст условия для формирования "серой зоны" с отсутствием возможности для правоохранительных органов осуществлять контроль за обращением криптовалют.

"При этом введение регулирования с полной идентификацией на моменте входа/выхода в криптовалюту с использованием кошельков, которые смогут отрывать только авторизованные операторы, позволит отслеживать случаи с выводом нелегальных средств", - считает Антонина Левашенко

Сам по себе факт появления нового инструмента инвестирования не может расцениваться как риск для финансовой стабильности, с учетом того, что уже сейчас на фондовом рынке торгуется большое количество, в том числе иностранных, финансовых инструментов с абсолютно разным уровнем риска.

"Поэтому сам инструмент инвестирования в криптовалюты должен быть интегрирован в действующую финансовую систему для создания механизмов реагирования на возможные риски для нее", - добавила представитель РАНХиГС.

"Вывод криптовалюты из нерегулируемой зоны, установление обязательных процедур идентификации владельцев криптовалюты и "антиотмывочных" процедур, информирование клиентов о рисках владения криптовалютой, требования к участникам оборота криптовалюты будут способствовать созданию прозрачных, понятных процессов по борьбе с негативными практиками оборота криптовалют, которые присутствуют в настоящее время", - считает Левашенко. Для государства оборот криптовалюты станет гораздо более прозрачным и понятным, а регуляторы получат возможность осуществлять мониторинг и контролировать оборот криптовалют на территории России с помощью банков и российских криптооператоров.

Законопроект и подходы Минфина

Согласно законопроекту, использование цифровых валют в качестве средства платежа в России будет по-прежнему запрещено. "Цифровые валюты предлагается использовать только как инструмент инвестиций", - сказал эксперт, участвовавший в обсуждениях законопроекта.

Но проводить операции на криптобиржах и в криптообменниках будет можно. Для этого законопроектом определены требования к криптобиржам и криптообменникам (в тексте законопроекта они называются операторами), которые могут вести деятельность, связанную с организацией оборота цифровых валют.

Требования касаются корпоративного управления, составления отчетности, хранения информации, внутреннего контроля и аудита, системы управления рисками и размера собственных средств, пояснила эксперт. Для этого будет создан специальный реестр операторов. Деятельность таких компаний будет лицензироваться и контролироваться органом, определенным правительством. Иностранные криптовалютные биржи для получения лицензии должны будут зарегистрироваться в России.

В законопроекте учитывается мнение ЦБ об опасности для неквалифицированных инвесторов при "играх" на криптобирже. Поэтому для защиты прав и интересов инвесторов биржи будут обязаны информировать граждан о высоких рисках, связанных с приобретением цифровых валют. Граждане должны будут пройти онлайн тестирование перед покупкой криптовалюты. Квалифицированные инвесторы и юридические лица будут совершать операции без ограничений.

"В этом контексте предлагаемое Банком России введение административных штрафов для законопослушных граждан и компаний, рассматривающих возможность инвестирования в цифровые валюты, вызывает большие сомнения", - пояснил эксперт.