В работе сервисов "Яндекса" произошел сбой

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Пользователи фиксируют сбои в работе сервисов компании "Яндекс". Об этом говорится на странице портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

К 9:32 мск было зафиксировано 1 393 отчета о сбоях в работе "Яндекса". При этом 81% пользователей сообщали о сбоях в работе сайта, 12% - жаловались на проблемы с авторизацией, а 7% пользователей сообщали о неисправностях в работе поиска.

Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве и Санкт-Петербурге.

"У ряда пользователей возникают трудности в работе с "Яндекс.Почтой". Наши специалисты уже работают над устранением сложностей", - сообщили ТАСС в компании.