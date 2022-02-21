Минфин внес в правительство законопроект о регулировании криптовалют

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Минфин РФ внес в правительство законопроект о регулировании криптовалют. Об этом говорится в сообщении министерства.

"Минфин России подготовил и внес 18 февраля 2022 года в правительство Российской Федерации законопроект о регулировании криптовалют", - отмечается в сообщении.

Согласно законопроекту, использование криптовалют в качестве средства платежа на территории РФ будет по-прежнему запрещено, цифровые валюты рассматриваются исключительно в качестве инструмента для инвестиций. Кроме того, в России будет создан специальный реестр бирж и обменников, которые смогут вести деятельность, связанную с организацией оборота цифровых валют, следует из законопроекта. Также Минфин предлагает для выхода на криптобиржу разделить инвесторов по уровню квалификации при помощи тестирования и установить порог инвестирования.

При успешном прохождении тестирования граждане могут вкладывать в цифровые валюты средства до 600 тыс. рублей ежегодно. Если тестирование не пройдено, то предельный размер вложений будет ограничен 50 тыс. рублей. Квалифицированные инвесторы и юридические лица будут совершать операции без ограничений.

Проект закрепляет определение цифрового майнинга как деятельности, направленной на получение криптовалюты. Также в нем предусмотрен механизм информирования налоговых органов сведениями, необходимыми для осуществления ими контрольных и надзорных функций.

Минфин России отмечает, что получил предложения Банка России о введении запрета на организацию выпуска и обращения цифровых валют, а также о введении ответственности за соответствующие правонарушения. Предложения регулятора будут учтены при дальнейшей работе над законопроектом.

Дискуссия вокруг регулирования криптовалют

Дискуссия ЦБ и правительства вокруг легализации майнинга и обращения криптовалют до начала года была вялотекущей, но перешла в острую фазу, когда в начале 2022 года Банк России заявил, что он категорически против такой деятельности.

В январе регулятор опубликовал доклад "Криптовалюты: тренды, риски, меры", в котором с целью снижения угроз предложил запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют. В документе отмечалось, что статус российского рубля, который не является резервной валютой, не позволяет применять в России мягкий подход и игнорировать нарастание рисков. Риски, по мнению регулятора, заключаются, в частности, в угрозе финансовой стабильности, благосостоянию граждан и в выводе сбережений из экономики. Из этих соображений Центральный банк предлагал ввести полный запрет на организацию выпуска или обращения криптовалюты на территории России и установить ответственность за его нарушение.

В феврале правительство утвердило Концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют, в основу которой легли предложения Минфина. Они предусматривают регулирование криптовалют в России без их запрета: для этого в стране придется запретить и интернет, пошутил в интервью на телеканале "Россия-24" глава министерства Антон Силуанов. Министерство считает, что полное отсутствие регулирования криптовалют или их запрет приведут к дестабилизации отрасли, увеличению доли теневой экономики и росту мошенничества, а правоохранительные органы не смогут эффективно реагировать на преступления с использованием таких инструментов.