КИЕВ, 21 февраля. /ТАСС/. Украина и Всемирный банк начали обсуждать новую программу льготного финансирования на $500-700 млн. Об этом сообщил заместитель главы офиса президента Украины Ростислав Шурма в опубликованном в понедельник интервью агентству РБК-Украина.

По его словам, бюджет Украины полностью закрывается за счет сотрудничества с международными финансовыми организациями.

"На сегодняшний день бюджет выглядит таким образом, что он полностью закрывается за счет сотрудничества с международными финансовыми организациями", - сказал Шурма.