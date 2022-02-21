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Украина и Всемирный банк начали обсуждать новую программу льготного финансирования

КИЕВ, 21 февраля. /ТАСС/. Украина и Всемирный банк начали обсуждать новую программу льготного финансирования на $500-700 млн. Об этом сообщил заместитель главы офиса президента Украины Ростислав Шурма в опубликованном в понедельник интервью агентству РБК-Украина.

По его словам, бюджет Украины полностью закрывается за счет сотрудничества с международными финансовыми организациями.

"На сегодняшний день бюджет выглядит таким образом, что он полностью закрывается за счет сотрудничества с международными финансовыми организациями", - сказал Шурма.

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