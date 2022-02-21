"Известия": мошенники стали использовать новую уловку для выманивания денег у граждан

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Злоумышленники стали делать гражданам реальные выплаты на карту через фейковые инвестиционные проекты, чтобы повысить доверие и затем выманить крупную сумму. Об этом сообщают " Известия " со ссылкой на директора по безопасности "Почта банка" Станислава Павлунина. В ЦБ РФ полагают, что злоумышленники активизировались на фоне возросшего интереса граждан к инвестициям на фондовом рынке, а также доступности финансовых услуг благодаря развитию технологий.

Схема обмана состоит в том, что мошенники создают фейковые сайты для торговли на бирже, мимикрирующие под известные инвестиционные компании. Они убеждают россиян зарегистрироваться в подставном личном кабинете и перевести средства якобы на брокерский счет. На самом же деле жертва делает перечисление на карту или электронный кошелек физлица, принадлежащий преступнику, рассказал Павлунин.

"Мошенники теперь не только показывают потенциальной жертве баланс на счете в личном кабинете на фейковом сайте. Они на самом деле пополняют банковскую карту человека в среднем на 10-15 тыс. руб., называя их заработанными средствами на совершенных сделках. У потенциальной жертвы повышается доверие и снижается чувство осторожности", - добавил директор по безопасности "Почта банка".

Он также сообщил, что количество мошенничеств по схеме "фейковых инвестиций" с сентября 2021 года выросло в 10 раз. Абсолютных цифр кредитная организация не называет. В январе - феврале "Почта банк" зафиксировал всплеск активности злоумышленников по обновленной схеме - с выплатами гражданам для выманивания у них более крупной суммы, пишет газета.

О новой схеме уже осведомлены ряд других финансовых организаций - Мосбиржа, ВТБ, ББР Банк, брокер БКС, отмечают "Известия".

Мнение ЦБ

Злоумышленники активизировались на фоне возросшего интереса граждан к инвестициям на фондовом рынке, а также доступности финансовых услуг благодаря развитию технологий, заявили "Известиям" в ЦБ. Регулятор уточнил, что мошенники предлагают потребителям псевдоуслуги доверительного управления, якобы инвестиции на рынке Форекс или в криптовалюты.

"Помощь в инвестировании" в прошлом году рекламировали почти все финансовые пирамиды и подавляющее большинство нелегальных профучастников. При этом мошенники постоянно тестируют новые способы обмана и задействуют элементы социальной инженерии, чтобы добиться доверия потребителей. Для того чтобы не попасть в сети таких злоумышленников, нужно помнить, что финансовые услуги на территории России могут предлагать только организации с лицензией Центрального банка. Проверить наличие лицензии можно на сайте регулятора", - подчеркнули в Банке России.