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Германия выделяет Украине €150 млн на развитие "зеленой" энергетики

КИЕВ, 21 февраля. /ТАСС/. Германия выделяет Украине €150 млн на развитие "зеленой" энергетики и готова дать еще транш €1 млрд после успешной реализации первого транша. Об этом сообщил заместитель главы офиса президента Украины Ростислав Шурма в опубликованном в понедельник интервью агентству РБК-Украина.

"Германия готова предложить ряд программ. И уже предложила финансирование программ "зеленой" трансформации. По первым €150 млн, которые они выделяют, партнером будет "Укргазбанк". Если мы успешно запустим эту программу, то готов второй транш на €1 млрд, который будет выделен после того, как мы успешно и прозрачно сумеем садминистрировать первые €150 млн", - рассказал Шурма.

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