Выдачи кредитов наличными в январе сократились на 20%

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Выдачи кредитов наличными в январе 2022 года уменьшились почти на 20% по сравнению с декабрем 2021 года, но выросли на четверть в годовом выражении. Это следует из данных сервиса по умному подбору финансовых услуг "Кредистория" (АО "ОКБ"), располагающего информацией о примерно 97% банковских заемщиков.

"Россияне взяли в банках в январе 2022 года 1,44 млн кредитов наличными. По сравнению с январем прошлого года (1,14 млн) выдачи кредитов наличными выросли на 26%", - отмечается в материалах "Кредистории".

По данным бюро кредитных историй, в декабре 2021 года количество выдач составило 1,75 млн кредитов с объемом в 570 млрд рублей (на 21% больше, чем в январе 2022 года).

Объем средств, которые банки предоставили россиянам в январе, составил 448 млрд рублей - это на 16% больше, чем годом ранее, когда заемщики взяли кредиты наличными на общую сумму 386 млрд рублей.

Среди 30 регионов, в которых население взяло в январе больше всего кредитов наличными, самый сильный рост выдач отмечен в Краснодарском крае (на 35%), Ростовской (34%) и Московской (34%) областях. Самый низкий рост зафиксирован в Пермском крае (16%), Волгоградской (16%) и Самарской (15%) областях.

Банк России осенью 2021 года повысил макропруденциальные требования по необеспеченным потребительским кредитам, что делает выдачу потребительских кредитов менее выгодной для российских банков. В ЦБ отмечали, что такое решение принято в связи с ускорением темпов роста кредитования, которое сопровождается ростом показателя долговой нагрузки граждан и увеличением доли долгосрочных необеспеченных кредитов.