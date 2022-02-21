Генеральным директором "ГПМ Радио" назначили Вадима Терещука

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Генеральным директором "ГПМ Радио" стал Вадим Терещук. Юрий Костин, занимавший эту должность с 2016 года, назначен президентом субхолдинга, сообщили в пресс-службе холдинга "Газпром-медиа".

"Газпром-Медиа Холдинг" объявляет о назначении Вадима Терещука на должность генерального директора "ГПМ Радио". Он займется операционным управлением субхолдинга. Юрий Костин становится президентом "ГПМ Радио", - сообщили в пресс-службе.

Терещук займется диджитал-трансформацией компании и продвижением FM-контента в цифровой среде, добавили в "ГПМ Радио".

Как отметил глава холдинга "Газпром-медиа" Александр Жаров, Костину теперь предстоит углубиться в стратегическое развитие субхолдинга и индустрии в целом.

"Рад приветствовать в нашей команде Вадима Терещука <…> Мы благодарны Юрию Костину за многолетний вклад в рост наших радиостанций. На новой должности Юрий Алексеевич сфокусируется на стратегическом развитии как субхолдинга, так и индустрии в целом", - сказал он.

Вадим Терещук родился 23 июня 1975 года. До перехода в "ГПМ Радио" он руководил группой компаний "Выбери радио". Является академиком Российской академии радио (РАР) и членом экспертного совета АКАР. Также участвовал в создании единого индустриального радиоплеера.