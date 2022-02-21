Кабмин предложил расширить льготы для новых месторождений на Каспии

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Правительство внесло в Госдуму законопроект, в котором предлагает расширить льготы для новых месторождений углеводородов на дне Каспийского моря, добыча на которых началась после 1 января 2016 года. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

"Данный режим применяется в отношении новых морских месторождений нефти и газа, расположенных во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе Российской Федерации либо в российской части дна Каспийского моря, начало промышленной добычи углеводородов на которых приходится на период после 1 января 2016 года. Разработка таких месторождений экономически нецелесообразна без государственной поддержки, поскольку обусловлена высокими капитальными и текущими затратами", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

В ней же говорится, что принятие закона не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий, а также не оказывает влияние на достижение целей государственных программ Российской Федерации.

Из документа следует, что к налоговой базе, определяемой налогоплательщиками, будет применяться налоговая ставка в размере 50%.