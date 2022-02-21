Utair в апреле начнет полеты из Тюмени в Казахстан

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания Utair со 2 апреля 2022 года начнет полеты по маршруту Тюмень - Петропавловск (Казахстан). Об этом сообщила в понедельник пресс-служба перевозчика.

"Utair 2 апреля запускает рейс по новому направлению Тюмень - Петропавловск (Казахстан). Полеты будут выполняться по субботам на самолете ATR 72 вместимостью 70 человек", - сказано в сообщении.

Вылет из Тюмени в 09:10, из Петропавловска - в 12:30. Стоимость билетов - от 3,2 тыс. рублей. "Даже в условиях ограниченного международного авиасообщения мы расширяем маршрутную сеть за границей. Из Тюменской области довольно большой пассажиропоток в Казахстан, и прямой рейс востребован. При необходимости мы увеличим частоты и добавим прямые маршруты в другие города Казахстана", - отметил президент "Utair - пассажирские авиалинии" Олег Семенов.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний". В 2020 году она перевезла 4,8 млн человек. Крупнейшие акционеры: созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест", Ханты-Мансийский автономный округ и Тюменская область.