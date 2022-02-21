Индекс Мосбиржи опустился ниже 3 300 пунктов впервые с 27 января

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Рублевый индекс Мосбиржи в ходе торгов снижается на 2,84%, до 3 297,04 пункта, свидетельствуют данные торгов на 11:39 мск. Индекс опустился ниже 3 300 пунктов впервые с 27 января 2022 года.

По данным торгов на 11:46 мск, индекс Мосбиржи замедлил снижение до 3 303,22 пункта (-2,63%). Индекс РТС снижался на 2,93%, до 1 350,69 пункта.

При этом на открытии основной сессии в понедельник индекс Мосбиржи поднимался до 3 452,43 пункта (+1,74%). Долларовый индекс РТС рос на 1,9% и находился на уровне 1 417,8 пункта.