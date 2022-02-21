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Число самозанятых в Новосибирской области в 2022 году выросло в 2,5 раза

Их количество превысило 80 тыс.

НОВОСИБИРСК, 21 февраля. /ТАСС/. Количество самозанятых в Новосибирской области на начало 2022 года превысило 80 тыс. человек, что почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщается в понедельник на сайте Минэкономразвития региона.

"Зарегистрировано более 80 тыс. граждан. Это почти на 50 тыс. больше, чем на начало 2021 года", - говорится в сообщении.

В Минэкономразвития уточнили, что востребованность нового режима налогообложения в регионе не снижается. Еженедельно в качестве плательщиков НПД регистрировалось в 2021 году в среднем 960 человек, тогда как годом ранее этот показатель составлял 635 человек. "Однако некоторые работодатели допускают недобросовестное поведение и пытаются минимизировать "зарплатные" налоги с помощью этой системы налогообложения, подменяя трудовые отношения с работниками взаимодействием с самозанятыми", - пояснили в министерстве.

Всего в Новосибирской области количество организаций, использующих труд самозанятых, составляет более 13 тыс. "Налоговыми органами проводится контрольно-аналитическая работа по выявлению тех работодателей, кто попадает в группу риска. В результате может быть проведена проверка таких организаций и гражданско-правовые договоры с самозанятыми могут быть переквалифицированы в трудовые отношения", - добавили Минэкономразвития.

Режим самозанятых появился в РФ как пилотный проект, с 1 января 2019 года он начал работать в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С 2020 года этот режим стал доступен в 23 российских регионах, а с 1 июля - на территории всей страны. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями. Количество самозанятых предпринимателей является одним из показателей нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

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