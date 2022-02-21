Песков: рано комментировать возможный запрет банкам США осуществлять транзакции из РФ

"Нет, пока не принятое решение и не опубликованный документ комментировать чрезвычайно сложно. То, что не только сегодня, не только накануне, а то, что в Вашингтоне идет постоянная работа над подготовкой новых и новых санкций в отношении России - это нам известно", - сказал Песков, комментируя сообщения о якобы готовящемся запрете на осуществление подобных транзакций.

При этом представитель Кремля сделал акцент на том, что "конкретное субстантивное наполнение этих санкций постоянно меняется изо дня в день".

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что американская администрация подготовила предварительный пакет санкций против России, который включает в себя запрет на обработку транзакций крупных российских банков. По их данным, ограничения, предусмотренные на случай российского "вторжения" на территорию Украины, будут направлены в том числе на сокращение корреспондентских отношений банков США и РФ, которые позволяют осуществлять международные платежи. Окончательный перечень банков, попадающих под санкции, пока не сформирован, однако источники считают, что в него с большой вероятностью могут попасть ВТБ, Сбербанк, ВЭБ.РФ и Газпромбанк.