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Санкции в отношении России
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Песков: рано комментировать возможный запрет банкам США осуществлять транзакции из РФ

При этом пресс-секретарь президента сделал акцент на том, что конкретное субстантивное наполнение санкций постоянно меняется изо дня в день

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев информацию о предполагаемом запрете банкам США обрабатывать транзакции крупных банков РФ.

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"Нет, пока не принятое решение и не опубликованный документ комментировать чрезвычайно сложно. То, что не только сегодня, не только накануне, а то, что в Вашингтоне идет постоянная работа над подготовкой новых и новых санкций в отношении России - это нам известно", - сказал Песков, комментируя сообщения о якобы готовящемся запрете на осуществление подобных транзакций.

При этом представитель Кремля сделал акцент на том, что "конкретное субстантивное наполнение этих санкций постоянно меняется изо дня в день".

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что американская администрация подготовила предварительный пакет санкций против России, который включает в себя запрет на обработку транзакций крупных российских банков. По их данным, ограничения, предусмотренные на случай российского "вторжения" на территорию Украины, будут направлены в том числе на сокращение корреспондентских отношений банков США и РФ, которые позволяют осуществлять международные платежи. Окончательный перечень банков, попадающих под санкции, пока не сформирован, однако источники считают, что в него с большой вероятностью могут попасть ВТБ, Сбербанк, ВЭБ.РФ и Газпромбанк.

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РоссияСанкции в отношении РоссииПесков, Дмитрий Сергеевич
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