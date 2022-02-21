Romir выяснил, какие экосистемы пользуются наибольшим доверием у россиян

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Экосистема Ozon вызывает больше всего доверия у россиян, второе место разделили "Госуслуги" и "Яндекс". Это следует из опроса исследовательского холдинга Romir. Документ находится в распоряжении ТАСС.

Компания Romir проанализировала отношение россиян к одиннадцати российским экосистемам. В выборку вошли "Госуслуги", "Сбер", "Яндекс", Ozon, Avito, Wildberries, МТС, "Мегафон", Vk, ВТБ и "Тинькофф".

"Первое место по доверию заняла экосистема Ozon (92 п. п.), второе разделили "Госуслуги" и "Яндекс" (по 90 п. п.), а третье досталось Wildberries (87 п. п.). "Сбер" на четвертом месте (86 п. п.), на пятом - Avito (85 п. п.). <…> Индекс доверия рассчитывается как разница между долями респондентов, положительно и отрицательно относящихся к конкретной экосистеме", - говорится в исследовании.

Также компания проанализировала рейтинг заметности, который отражает долю россиян, знакомых с той или иной экосистемой. Рейтинг заметности возглавили: "Госуслуги" (98%), "Сбер" (98%), "Яндекс" (97%), Ozon (96%), Avito (95%) и Wildberries (94%), следует из сообщения. Более того, в компании узнали, как респонденты оценивают технологичность экосистем. Самой технологичной экосистемой россияне считают "Яндекс" (7,5 из 10 баллов), далее "Сбер" (7,4 балла) и Ozon (7,3 балла).

"Результаты исследования показывают, что россияне доверяют экосистемам и активно пользуются их услугами. Усиливается конкурентная борьба за человека. Недалек тот час, когда из клиентоориентированных экосистемы трансформируются в человекоцентричные. Они будут стремиться не только удовлетворять потребности своих пользователей, но и отвечать запросам общества, нуждам всех граждан и социальных групп", - отметил президент Romir Андрей Милехин, чьи слова приводит пресс-служба компании.

Выборка исследования репрезентирует городское население и структуру жителей РФ по полу, возрасту, федеральным округам и типу городских населенных пунктов численностью свыше 10 тыс. жителей.