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Цена никеля достигла максимума с августа 2011 года

В ходе торгов на Лондонской бирже металлов она поднялась выше $24,6 тыс. за тонну

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Стоимость никеля в ходе торгов на Лондонской бирже металлов (LME) в понедельник поднялась выше $24,6 тыс. за тонну впервые с августа 2011 года, свидетельствуют данные торговой площадки.

По данным на 10:53 мск, цена на металл росла на 1,93%, до $24 610 за тонну. К 12:01 мск стоимость никеля замедлила рост, торгуясь на уровне $24 530 за тонну (+1,6%).

"Цена никеля растет на фоне ожидаемого увеличения спроса на металл в Китае благодаря объявленным местными властями мерам по стимулированию экономики, - прокомментировал ТАСС старший аналитик по металлургии инвестиционного банка "Синара" Дмитрий Смолин. - Китайские производители нержавеющей стали потребляют более половины мирового выпуска никеля".

"В последние месяцы биржевые запасы никеля снижались и сейчас они находятся на довольно низких уровнях, что тоже способствует росту цены на металл, - отметил Смолин. - Кроме того, возможные санкции со стороны Запада в отношении России также могут быть одним из факторов повышения стоимости никеля, так как наша страна является одним из ключевых производителей и, соответственно, поставщиков этого металла на мировой рынок".

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