США в 2022 году могут стать крупнейшим экспортером СПГ в мире

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. США в 2022 году могут стать крупнейшим экспортером сжиженного природного газа в мире, сообщили в ежегодном прогнозе развития рынков СПГ концерна Shell. В 2021 году США увеличили отгрузку газа на 24 млн тонн.

"Прошедший год был отмечен ростом экспорта СПГ, несмотря на ряд незапланированных остановок производственных мощностей, повлиявших на возможности поставки СПГ. США лидировали в увеличении поставок СПГ, показав годовой прирост в 24 миллиона тонн; ожидается, что в 2022 году США станут самым крупным экспортером СПГ в мире", - сказано в отчете.

Китай и Южная Корея в прошлом году показали самый большой рост спроса на СПГ в мире. В том числе Китай нарастил импорт сжиженного газа на 12 млн тонн - до 79 млн тонн, обойдя Японию и став самым крупным импортером СПГ в мире.

"В 2021 году с покупателями в Китае были заключены долгосрочные контракты на поставку более 20 миллионов тонн СПГ в год. Это свидетельство того, что СПГ продолжает играть важную роль в переводе ключевых секторов промышленности Китая с угля на газ и достижении цели по обеспечению углеродной нейтральности к 2060 году", - отмечает Shell.

СПГ также наращивает свою роль резервного энергоносителя в случае перебоев с поставками энергии. Так, в 2021 году Бразилия в три раза увеличила закупки СПГ - до более 7 млн тонн - в связи с тем, что устойчивая засуха привела к снижению выработки электроэнергии на гидроэлектростанциях, говорится в отчете.

"Так как сегодня страны решают задачи по созданию низкоуглеродных энергетических систем и достижению чистых нулевых выбросов, необходимо сконцентрироваться на использовании более чистых видов газа и мерах по его декарбонизации. Это поможет СПГ оставаться надежным и гибким источником энергии на протяжении десятилетий", - сообщил директор Shell по газовому бизнесу, возобновляемым источникам энергии и энергетическим решениям Ваэль Саван.

По итогам 2021 года США заняли третье место по экспорту СПГ в мире. Лидером стала Австралия, на втором месте - Катар.