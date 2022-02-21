Рост рынка платного ТВ в России оказался рекордно низким в 2021 году

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Объем рынка платного ТВ в России за 2021 год в денежном выражении составил 106,2 млрд рублей. Он вырос всего на 1,5% по отношению к 2020 году - это самый низкий показатель за всю историю развития российского рынка платного ТВ, свидетельствуют данные рейтинга "Российский рынок платного ТВ-2021" аналитического агентства "ТМТ Консалтинг".

"Объем рынка в денежном выражении вырос на 1,5% (самый низкий показатель за всю историю развития российского рынка платного ТВ) и составил 106,2 млрд рублей", - указано в исследовании. Средний чек на одного абонента (ARPU) составил 191 рубль в месяц.

В 2021 году количество абонентов платного ТВ в России выросло всего на 0,6% и достигло 46,5 млн. Проникновение услуги составило 82,5%. Активно продолжает расти технология IPTV (интернет-телевидение). "Основная часть прироста абонентской базы (около 580 тысяч) вновь пришлась на "Ростелеком" и МТС. На долю локальных операторов пришлось всего около 8% прироста", - отмечается в документе.

В кабельном ТВ абонентская база сократилась на 360 тыс. Отрицательная динамика наступила и в выручке из-за отказа многих операторов от повышения тарифов в 2021 году. В основном из-за оттока пользователей в кабельном ТВ в Москве за год размер абонентской базы платного ТВ сократился на 100 тыс.

В сегменте спутникового ТВ продолжается стагнация: число абонентов по итогам года выросло всего на 32 тыс. Больше всего подключений у МТС. Компания также сохранила лидерство по приросту новых пользователей в целом на рынке платного ТВ: за год их стало больше на 280 тыс.

"Второе место сохранилось за "Ростелекомом" - абонентская база оператора увеличилась на 120 тыс. Как и два предыдущих года, эти операторы стали единственными, чей годовой прирост превысил сто тысяч абонентов. Остальным трем операторам из ТОП-5 удалось сохранить положительную динамику (менее 0,1% - 0,7%), при этом прирост оказался незначительным - от 4 до 21 тыс.", - выяснили исследователи.

Как будет развиваться рынок в 2022 году

Согласно прогнозу аналитиков "ТМТ Консалтинг", в 2022 году размер абонентской базы сохранится на уровне 46,4 млн. Наметится тренд перехода на ОТТ-видеосервисы, однако он не будет ярко выраженным из-за сохранения низкой стоимости услуги платного ТВ.

Динамика выручки в ближайшие годы останется положительной, уверены специалисты. Причиной этого станут периодическое повышение тарифов и увеличение ARPU в результате роста спроса на подписки на контент онлайн-кинотеатров и VoD - системы индивидуальной доставки абоненту телевизионных программ и фильмов по цифровой кабельной, спутниковой или эфирной телевизионной сети с мультимедиасервера в различных мультимедиаконтейнерах (например, MPEG, AVI, FLV, MKV или QuickTime).

В целом, среднегодовые темпы роста в ближайшие пять лет составят 0,7%. Объем рынка по итогам 2022 года, согласно прогнозам, превысит 107 млрд рублей.