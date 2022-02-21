Крупнейший дальневосточный производитель на 7% увеличил экспорт живого краба в Азию

ВЛАДИВОСТОК, 21 февраля. /ТАСС/. Крупнейший дальневосточный крабодобытчик - группа компаний "Русский Краб" в 2021 году на 7% увеличил экспорт живой продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе группы компаний.

"В минувшем году поставки живой продукции выросли на 7% по сравнению с 2020 годом - в Китай и Южную Корею экспортирована 5 731 тонна краба. Основными направлениями экспорта варено-мороженой продукции в 2021 году были традиционно США и Япония. В минувшем году открыт новый рынок сбыта - Евросоюз. По итогам года в общероссийских экспортных поставках краба доля поставок ГК "Русский Краб" сохраняется на уровне 13%", - сообщили в пресс-службе.

За прошлый год флот компании добыл 12,5 тыс. тонны краба, что составляет 18% от общего объема добычи всех предприятий, ведущих промысел краба в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне. Компания освоила 99,5% от выделенного для освоения в 2021 году объема квот.

По программе инвестиционных квот компания строит десять судов-краболовов на двух российских верфях. Головной краболов "Капитан Александров" спущен на воду 27 января на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе, металл на последнее в заказе судна был порезан в ноябре 2021 года.