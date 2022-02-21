Россельхознадзор продолжит внеплановые проверки хозяйств на птичий грипп и АЧС

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Россельхознадзору продолжить в 2022 году проводить внеплановые проверки российских фермерских хозяйств на предмет птичьего гриппа и африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера.

"По поручению вице-премьера внеплановые проверки хозяйств на предмет птичьего гриппа и АЧС со стороны Россельхознадзора будут продолжены в 2022 году", - отмечается в сообщении.

По словам Абрамченко, которые приводятся в сообщении, тревожная ситуация прошлого года по АЧС заставила взять на особый контроль решение проблемы как со стороны федеральных органов исполнительной власти, так и со стороны субъектов. "Это необходимо для сохранения обеспеченности страны мясом, снижения ущерба и дополнительных трат из федерального бюджета, а также стабильности работы предприятий", - отметила она. Вице-премьер также обратила внимание на угрозу птичьего гриппа. "Сезон начинается, мы говорили с вами, что прогноз может быть неблагоприятным с точки зрения распространения заболевания из дикой фауны", - указала вице-премьер.

Как отмечается в сообщении, в качестве мер борьбы с распространением заболеваний в прошлом году была начата масштабная работа по внеплановым проверкам хозяйствующих субъектов. Согласно отчету Россельхознадзора, по итогам 2021 года по АЧС проведено свыше 5 тыс. проверок, по результатам которых составлено 5 172 протокола об административных правонарушениях, вынесено 4 484 постановления о привлечении к административной ответственности на общую сумму 51 млн рублей. Деятельность 13 хозяйствующих субъектов была по решению суда приостановлена. Такие случаи произошли в Белгородской, Брянской, Смоленской, Орловской, Рязанской областях.

Аналогичная ситуация наблюдается и по гриппу птиц. Как отметили в пресс-службе Абрамченко, в 2021 году проведены 3 442 проверки, выписан 3 331 протокол на сумму 30 млн рублей, деятельность четырех хозяйств приостановлена.

"Все проверки по гриппу птиц и АЧС прошлого года закончились привлечением к ответственности, что говорит о наличии большого риска и потери контроля со стороны предприятий. Нужны оперативные внеплановые проверки хозяйств, в случае подозрения возможного очага распространения инфекции. Соответственно, нужно менять подходы в нормативном регулировании в части надзорной деятельности. Ветеринарный контроль должен быть постоянным как со стороны предприятий, так и со стороны региональных ветеринарных служб и федерального центра в лице Россельхознадзора", - сказала вице-премьер.

Другие поручения

Кроме того, Абрамченко поручила подготовить детальный план мероприятий по предотвращению легализации сырья неизвестного происхождения по каждому субъекту.

"Необходимо четко прописать меры, которые должны предприниматься на уровне губернаторов совместно с ветеринарными службами. Это в интересах наших граждан, их здоровья, а также благополучия сельскохозяйственной отрасли", - подчеркнула она.