В Казани планируют обновить 250 городских автобусов за 2022 год

КАЗАНЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Перевозчики Казани должны обновить 250 автобусов в 2022 году. В 2021 году в городе было обновлено 40 автобусов, сообщил мэр города Ильсур Метшин на сессии Казанской городской думы в понедельник.

"В 2021 году обновлено 40 единиц автобусов. В 2022 году необходимо обновить еще 250. Это основано на федеральном законодательстве, которое требует от перевозчиков каждые 10 лет обновлять общественный транспорт города. И, конечно же, это направлено на безопасность пассажиров и дорожного движения", - сообщил Метшин.

Он отметил, что транспортные предприятия при существующих тарифах и стоимости газовых автобусов не смогут обновить автопарк только за счет собственных средств. "В настоящее время мы готовим заявку на обновление подвижного состава в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги" на условиях субсидирования 60% от стоимости из федерального бюджета и 40% - в лизинг", - сказал Метшин.

О нацпроекте

Национальный проект "Безопасные и качественные автодороги" реализуется с 2019 года. Основная цель нацпроекта - снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза. В 2020 году Минтранс России в рамках национального проекта начал оказывать содействие регионам в обновлении пассажирского транспорта с использованием механизма лизинга - перевозчикам предоставляется право приобретения транспортных средств со скидкой 60% от их стоимости.