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AFP: Air France отменила запланированные на 22 февраля рейсы из Парижа в Киев и обратно

Air France отменила запланированные на вторник рейсы из Парижа в Киев и обратно - Франс Пресс.

В Казани планируют обновить 250 городских автобусов за 2022 год
В прошлом году обновили 40 автобусов
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