В Росатоме началась сборка реактора РИТМ-200 для атомного ледокола "Якутия"

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Специалисты предприятия "ЗиО-Подольск" (входит в машиностроительный дивизион госкорпорации "Росатом" - Атомэнергомаш) приступили к сборке реактора РИТМ-200 для третьего серийного атомного ледокола проекта 22220 - "Якутия". Как сообщила в понедельник пресс-служба Атомэнергомаш (АЭМ), начаты работы по приварке четырех гидрокамер к корпусу реактора.

Гидрокамеры - неотъемлемая часть интегрированного корпуса реактора. В них устанавливаются центральные электронасосы. Гидрокамеры предназначены для циркуляции охлаждающей среды внутренней полости реактора. Вес одной камеры 4,5 тонн. В ходе работ, как отмечается в сообщении АЭМ, применяется технология управляемой сварки, позволяющая контролировать и управлять сварочными деформациями для получения заданных значений геометрических размеров изделия.

Ранее "ЗиО-Подольск" изготовил и поставил основное оборудование судовой реакторной установки РИТМ-200 для ледоколов проекта 22220 - "Арктика", "Сибирь" и "Урал". Две реакторные установки РИТМ-200 для ледокола "Якутия" Атомэнергомаш планирует отгрузить летом текущего года, еще две - для четвертого серийного ледокола проекта 22220 "Чукотка" - к концу 2023 года.

Реактор РИТМ-200

РИТМ-200 - российский водо-водяной ядерный реактор, разработанный в АО "ОКБМ Африкантов" (предприятие Росатома). Предназначен для установки на атомных ледоколах и перспективных плавучих атомных электростанциях. Отличительной особенностью реактора является т. н. "интегральная компоновка" - четыре парогенератора реактора интегрированы в корпус активной зоны (традиционно парогенераторы делают в отдельном корпусе, соединенном с корпусом активной зоны трубопроводами теплоносителя первого контура). Интегральная компоновка уменьшает материалоемкость и габариты установки, снижает риск утечек из первого контура реактора, облегчает монтаж и демонтаж установки.