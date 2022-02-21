Эксперт: перевод интеллектуальной собственности в ликвидный актив поможет развитию МСП

Москва, 21 февраля. /ТАСС/. Учет интеллектуальной собственности (ИС) компаний в качестве ликвидного актива при оценке банками их кредитного скоринга (оценки кредитоспособности) будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса. Такое мнение ТАСС высказал член комитета по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), председатель правления Клуба директоров по науке и инновациям Андрей Полозов-Яблонский.

"Банкам было бы разумнее учитывать наличие НМА (нематериальных активов - прим. ТАСС) на балансе компании и рассматривать их в качестве элементов кредитного скоринга. Регулятор и банки были бы в этом заинтересованы, ведь сотрудничество с малым и средним бизнесом в таком случае становится менее рискованным. А у МСП чаще всего нет вообще никаких иных активов, кроме как интеллектуальной собственности, так что решение данного вопроса будет способствовать развитию важнейшего сегмента экономики - малого и среднего бизнеса", - заявил эксперт.

Он также отметил, что противники этой идеи опасаются завышения оценки НМА, которая может привести к мошенничеству. Но это, по мнению Полозова-Яблонского, вопросы к специалисту, который дает такую оценку. "Четкие метрики позволили бы отсеять мошенников. Если мы не введем интеллектуальную собственность в производственный оборот, то будем способствовать экономической стагнации", - считает представитель РСПП.

Управление ИС в России

В России, как считает Полозов-Яблонский, качество управления правами на результаты интеллектуальной деятельности значительно отставало, и во многом продолжает отставать, от многих стран постиндустриальной и индустриальной экономик. В 2017 году компании с госучастием получили поручение правительства разработать и внедрить положения об управлении правами на результаты интеллектуальной деятельности, а в августе 2018 года Росимущество направило компаниям директиву о проведении инвентаризации интеллектуальной собственности и о восстановлении научно-технического задела.

Бизнес с госучастием так или иначе эту задачу выполнил, и теперь компании в определенном смысле понимают ценности собственных интеллектуальных активов. Это касается и частного бизнеса, у которого также растет процент НМА на балансе компаний.

Однако остаются не решенными ряд проблем. Одна из самых серьезных, по мнению эксперта - амортизация НМА и снижение их стоимости. Парадокс в том, что нематериальный актив может обесцениться по истечении срока действия, и его стоимость будет равно нулю. Но нет механизма переоценки НМА для восстановления стоимости. "Формальные правила бухучета есть, но они не работают, так как завязаны на требования рыночной оценки, а рынка нет. То есть законодатель должен создать возможности для осуществления переоценки нематериальных активов по аналогии с основными средствами", - считает Полозов-Яблонский.

Еще один острый вопрос - оценка нематериальных активов, по какой стоимости поставить их на баланс? Сегодня в документации по НМА отражается только стоимость патентных услуг, что в действительности не соответствует стоимости активов. "Рынок нуждается в признаваемых ФНС методиках, необходимых для полноценного применения затратного метода оценки, в том числе для решения задачи полного расчета внутренних затрат компании на создание охраняемых объектов", - отметил эксперт.

Технологический неоколониализм

Есть, по его словам, проблемы и другого характера. "Многие зарубежные компании оставляют за собой права на разработки, которые сделаны для российских компаний и на деньги этих компаний. Причем делают это осознанно, объясняя, что такова политика их компании, и с этим ничего не поделаешь. Бизнес просто не получает в собственность интеллектуальную продукцию, произведенную за его счет", - рассказал Полозов-Яблонский.

При этом за рубежом, подчеркнул эксперт, ситуация прямо противоположная. Там договор всегда предполагает, что право на результат интеллектуальной деятельности остается за заказчиком, тогда как в России зарубежные компании просто "пиратствуют", отметил собеседник ТАСС. "Предположу, что здесь мы имеем дело с разновидностью технологического неоколониализма", - сказал он, добавив, что решить проблему может лишь прямой законодательный запрет.

Цифровые решения для бизнеса

Говоря об IT-решениях, без которых сложно обойтись современному бизнесу, Полозов-Яблонский отметил технологии блокчейн, которые обсуждались участниками Международной образовательной конференции Distant & Digital, недавно состоявшейся в Москве. По его словам, они предоставляют огромные возможности для решения вопросов в сфере интеллектуальной собственности. Многие типовые процессы можно просто прописать в смарт-контракте и сделать автоматическими.

"Например, когда компания хочет использовать в качестве товарного знака какие-то общие вещи, сходные до степени смешения, можно использовать договор сосуществования. И если его токенизировать, то все стандартные вопросы вроде времени использования, области применения товарного знака будут решаться автоматически", - рассказал эксперт.

В этой связи он отметил идею блокчейн-сети IPChain для защиты интеллектуальных прав и управления ими. "IPChain формирует единое цифровое пространство доверия, где можно отследить любую сделку. Такое решение делает рынок интеллектуальной собственности простым и прозрачным", - считает Полозов-Яблонский.