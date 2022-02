Times: британская компания Lotus планирует многомиллиардное IPO для стимулирования роста

ЛОНДОН, 21 февраля. /ТАСС/. Британский производитель известных спортивных автомобилей Lotus планирует многомиллиардное IPO (первичное публичное предложение акций) для активизации производства в связи с предстоящим открытием самого современного завода в Ухане и амбициозной целью увеличить выпуск машин до 100 тыс. в год к 2030 году. Об этом сообщает в понедельник газета The Times.

С этой целью владелец Lotus - китайская компания Geely - "начала международную выездную презентацию для инвесторов и состоятельных клиентов", которая может привести к IPO, вероятно, в Шанхае, уже в следующем году. Не исключено также размещение ценных бумаг в Нью-Йорке или Лондоне. Geely проводит сейчас переговоры с потенциальными вкладчиками капитала, представляя им перспективы превращения британской компании - производителя прежде всего спортивных машин - в создателя автомобилей премиум-класса, автомобильного бренда "лайфстайл".

Согласно планам, на открываемом в следующем году предприятии в Ухане начнется производство первого полностью электрического внедорожника Lotus 4x4, за которым последует представительский автомобиль с нулевым уровнем выбросов. Они предназначены для растущего китайского рынка электромобилей, а также будут поставляться на традиционные для Lotus рынки Великобритании, Японии и США.

Стоимость перспективного британского внедорожника из Уханя составит около 100 тыс. фунтов стерлингов ($135,8 тыс.) - примерно столько же, сколько и самых дорогих Range Rover, но будет примерно на треть меньше цены таких внедорожников, как Bentley Bentayga и Aston Martin DBX.

В числе известных автомашин, созданных в разное время Lotus, автомобиль-подлодка Lotus Esprit S1, которым управлял герой фильма "Шпион, который меня любил" (The Spy Who Loved Me, 1977) Джеймс Бонд.