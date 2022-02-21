{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Times: британская компания Lotus планирует многомиллиардное IPO для стимулирования роста

Издание не исключает размещение ценных бумаг в Нью-Йорке или Лондоне

ЛОНДОН, 21 февраля. /ТАСС/. Британский производитель известных спортивных автомобилей Lotus планирует многомиллиардное IPO (первичное публичное предложение акций) для активизации производства в связи с предстоящим открытием самого современного завода в Ухане и амбициозной целью увеличить выпуск машин до 100 тыс. в год к 2030 году. Об этом сообщает в понедельник газета The Times.

С этой целью владелец Lotus - китайская компания Geely - "начала международную выездную презентацию для инвесторов и состоятельных клиентов", которая может привести к IPO, вероятно, в Шанхае, уже в следующем году. Не исключено также размещение ценных бумаг в Нью-Йорке или Лондоне. Geely проводит сейчас переговоры с потенциальными вкладчиками капитала, представляя им перспективы превращения британской компании - производителя прежде всего спортивных машин - в создателя автомобилей премиум-класса, автомобильного бренда "лайфстайл".

Согласно планам, на открываемом в следующем году предприятии в Ухане начнется производство первого полностью электрического внедорожника Lotus 4x4, за которым последует представительский автомобиль с нулевым уровнем выбросов. Они предназначены для растущего китайского рынка электромобилей, а также будут поставляться на традиционные для Lotus рынки Великобритании, Японии и США.

Стоимость перспективного британского внедорожника из Уханя составит около 100 тыс. фунтов стерлингов ($135,8 тыс.) - примерно столько же, сколько и самых дорогих Range Rover,  но будет примерно на треть меньше цены таких внедорожников, как Bentley Bentayga и Aston Martin DBX.

В числе известных автомашин, созданных в разное время Lotus, автомобиль-подлодка Lotus Esprit S1, которым управлял герой фильма "Шпион, который меня любил" (The Spy Who Loved Me, 1977) Джеймс Бонд.

Теги
ВеликобританияКитай
ФПК увеличит уставной капитал на 1,3 млрд рублей за счет дополнительного выпуска акций
Акции сможет приобрести только холдинг РЖД
Читать полностью