Россияне совершили более 110 млн туристических поездок в 2021 году

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Внутренний турпоток в России в 2021 году с учетом экскурсионных туров, по предварительным данным, составил 110 млн человек. Об этом сообщил заместитель руководителя Ростуризма Григорий Прокуронов в ходе круглого стола в Совете Федерации.

"По предварительным данным Ростуризма, по итогам 2021 года количество туристов, совершивших туристические поездки, предусматривающие ночевки в гостиницах, составит порядка 56 млн человек. С учетом экскурсионных туров, которые не имеют ночевок, общее количество туристов ожидаем более 110 млн человек. Таким образом, согласно предварительным данным, восстановление турпотока к уровню базового для нас 2019 года составит около 90%. При этом прогнозируется почти двукратное увеличение турпотока по сравнению с показателями кризисного 2020 года", - сказал Прокуронов.

Также в 2021 году обеспечено практически полное восстановление занятости в туротрасли, по оценкам Ростуризма - это около 2,3 млн человек. Для сравнения, в 2020 году занятость составляла 1,7 млн человек, а в 2019 году - 2,5 млн. Оборот отрасли в 2021 году увеличился до 2,5 трлн рублей против 1,6 трлн рублей в 2020 году, отметил он.

Ожидается, что по итогам 2021 года Россия войдет в число стран - лидеров по динамике темпов восстановления отрасли и станет практически единственной страной, которая смогла обеспечить восстановление оборота отрасли в среднем на 80% от докризисного уровня, добавил замглавы Ростуризма.