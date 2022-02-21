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Курс евро в ходе торгов на Мосбирже поднялся выше 89 рублей впервые с 27 января

Курс доллара растет до 78,41 рубля
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже прибавлял 1,68% к закрытию предыдущей сессии и достигал отметки в 89,02 рубля, свидетельствуют данные площадки на 15:12 мск.

По данным на 15:22 мск, курс евро рос до 88,87 рубля (+1,51%). В последний раз курс евро превышал отметку 89 рублей 27 января 2022 года.

В то же время курс доллара растет до 78,41 рубля (+1,44%), свидетельствуют данные торгов на 15:23 мск.

Стоимость апрельского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE растет на 0,46%, до $93,97 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 0,09% и торгуется на уровне $90,29 за баррель.

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