Цена газа в Европе росла на 5% на фоне сообщений о предотвращении нарушения госграницы РФ

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Цена газа в Европе в ходе торгов в понедельник переходила к резкому росту почти на 5% на фоне сообщений о предотвращении нарушения госграницы РФ диверсионно-разведывательной группой с территории Украины, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах росла до $897,4 за 1 тыс. куб. м, или €76,53 за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

Ранее в пресс-службе Южного военного округа сообщили журналистам, что военные и пограничники предотвратили нарушение госграницы России диверсионно-разведывательной группой с территории Украины, пять нарушителей уничтожены.

К настоящему моменту стоимость газа замедлила рост до $879,4. Общий рост цены газа с начала дня составляет около 1,7%.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.