Зеленский обсудил с премьером Словакии возможное увеличение реверса газа на Украину

КИЕВ, 21 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в телефонной беседе с премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером обсудил ситуацию с безопасностью, а также возможность увеличения реверса газа.

"Во время разговора с Эдуардом Хегером поблагодарил его за решение оказать нашей стране помощь в виде двух систем разминирования и медицинского оборудования. Обменялись оценками ситуации с безопасностью в регионе и тех вызовов, которые стоят перед Украиной и Европой. Обсудили возможное увеличение реверса газа", - написал Зеленский в понедельник в Instagram.

Он также отметил, что "Словакия не только оставила своих дипломатов в Киеве, но и регулярно поднимает на уровне европейских лидеров вопрос увеличения финансовой помощи Украине". Зеленский заявил, что он и премьер Словакии "едины в стремлении к деэскалации мирным путем".

С ноября 2015 года Киев перестал напрямую закупать российский газ, заменив его так называемым виртуальным реверсом из Европы. Он предполагает, что Украина формально приобретает газ у европейских компаний, но фактически берет часть транзитного топлива, которое идет из России в Европу. Таким образом, этот газ физически не пересекает западную границу Украины, но его оформляют как импортированный из Европы.