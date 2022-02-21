Разработчики комплектующих для промышленной техники получат грантовую поддержку

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Правительство России запускает дополнительные инструменты поддержки проектов по созданию критически важных комплектующих для ключевых отраслей промышленности, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на оперативном совещании со своими заместителями.

Глава кабмина в том числе предложил обсудить тему повышения уровня технологической независимости страны и напомнил, что недавно обсуждался механизм поддержки крупных проектов, предусматривающих научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы с нуля.

"Сегодня принято новое решение. Правительство запускает дополнительные инструменты, которые точечно нацелены на проекты по созданию критически важных комплектующих для ключевых отраслей, прежде всего нефтегазового, энергетического и тяжелого машиностроения, также для станкоинструментальной, медицинской, химической и фармацевтической промышленности", - сказал Мишустин.

Он пояснил, что с помощью специальных грантов будет стимулироваться разработка конструкторской документации для организации собственного серийного производства материалов, изделий, запасных частей и инструментов, которые пока еще приобретаются за рубежом. "В течение трех лет на такие цели планируем направить не менее 3 млрд 600 млн рублей. Распределение грантов будет организовано на площадке Агентства по технологическому развитию", - продолжил премьер.

Он подчеркнул важность эффективной работы по программам импортозамещения, о чем ранее говорил президент РФ. "Одновременно приступим к финансированию модернизации и расширения центров инжиниринговых разработок, созданных на базе высших учебных заведений и научных организаций. Речь идет об их оснащении современным лабораторным и производственным оборудованием, установке необходимого программного обеспечения и закупке достаточных вычислительных мощностей", - указал Мишустин. "В целом выделим на это за три года не менее 1,5 млрд рублей", - добавил он.

"Мы рассчитываем, что новые меры позволят в короткие сроки значительно повысить уровень локализации производства изделий, нужных для отечественной промышленности", - заключил председатель правительства.