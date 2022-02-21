Кабмин облегчил переработчикам сельхозпродукции доступ к новым мерам поддержки

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ облегчило компаниям - переработчикам сельхозпродукции, получившим льготные кредиты, доступ к дополнительным мерам поддержки. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

Он напомнил, что в России действует комплексная система, которая позволяет такому бизнесу получать льготные кредиты - как на короткий, так и на длительный срок - для реализации инвестиционных проектов. Мишустин указал, что период окупаемости таких проектов может быть достаточно длинным, но до возврата льготного кредита претендовать на новые меры поддержки компании не могут.

"Принято решение снять это ограничение для некоторых предпринимателей, в первую очередь для тех, кто занимается производством и переработкой рыбы, ракообразных, моллюсков, а также для тех, кто выпускает сухие молочные продукты. Обе категории смогут претендовать еще и на получение субсидий на возмещение части прямых затрат на создание и модернизацию объектов по переработке сельхозпродукции. Устраним это ограничение и для компаний, которые будут вкладываться в переработку масличных культур на Дальнем Востоке, что позволит повысить уровень технологической оснащенности агропрома в [Дальневосточном] федеральном округе. Соответствующее постановление правительства подписано", - сказал Мишустин.

По его словам, кабмин рассчитывает, что такая мера поможет аграриям повысить качество и расширить выбор продуктов для потребителей, а развитие перерабатывающих производств обеспечит появление новых рабочих мест, в том числе на Дальнем Востоке.