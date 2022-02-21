Кабмин предлагает освободить от НДС результаты интеллектуальной деятельности по концессии

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий освобождение от обложения налогом на добавленную стоимость (НДС) операций по передаче исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, секреты производства, а также прав на использование соответствующих результатов интеллектуальной деятельности на основании договора коммерческой концессии. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента. Поправки вносятся в Налоговый кодекс РФ.

В настоящее время от НДС освобождается передача исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), а также прав на использование указанных результатов интеллектуальной деятельности на основании лицензионного договора. Условием применения нового подпункта соответствующей статьи Налогового кодекса РФ станет выделение в цене договора коммерческой концессии вознаграждения за передачу исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау),а также прав на использование соответствующих результатов интеллектуальной деятельности, указывают в кабмине.

Это позволит не освобождать от обложения налогом на добавленную стоимость операции по передаче прав на товарные знаки, а также иные объекты интеллектуальной деятельности, которые могут быть переданы по договорам коммерческой концессии, например, права на коммерческое обозначение, говорится в пояснительной записке.

По прогнозным оценкам, принятие законопроекта будет способствовать "повышению экономической активности субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности в области передачи прав по договорам коммерческой концессии, что будет содействовать поддержанию (ускорению) экономического роста в различных отраслях российской экономики и, соответственно, увеличению налоговых отчислений в бюджетную систему Российской Федерации", говорится в сопроводительных материалах к документу.