Kuwait Airways увеличила заказ на самолеты Airbus

ТАСС, 21 февраля. Национальный авиаперевозчик Кувейта - компания Kuwait Airways - увеличил заказ на самолеты Airbus с 28 до 31 машины. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на заявление генерального директора авиакомпании Маана ар-Разуки.

По его словам, в портфель заказа вошли два новых самолета A350 900, семь A330-900 neo, четыре A330-800 neo, три A321 neo LR, шесть A321 neo и девять A320 neo. "Все самолеты будут поставлены к концу 2028 года", - отметил ар-Разуки.

Телеканал Asharq отмечает, что сумма контракта составляет около $6 млрд. Авиакомпания оплатила уже 40% стоимости заказа, большая часть оставшейся суммы будет выплачена с привлечением кредитных средств. Согласно информации, приведенной на сайте Airbus, первоначальный заказ, в рамках рамках которого Kuwait Airways планировала приобрести 28 самолетов, включал пять A350-900, восемь A330-800neo и 15 A320 neo. Авиакомпания уже получила два самолета A330-800neo и шесть A320neo.

Как отмечает агентство, Kuwait Airways стремится пополнить свой парк новыми самолетами, способными выполнять более длительные беспосадочные рейсы, что позволит авиакомпании увеличить присутствие в Северной Америке, Европе, Африке и Юго-Восточной Азии.

В конце декабря 2021 года авиакомпания Qatar Airways подала иск в Высокий суд Лондона против Airbus, чтобы добиться проведения расследования в связи с повышенным износом композитного покрытия фюзеляжа самолетов A350. После этого Airbus была вынуждена аннулировать контракт на поставку 50 самолетов A321 neo для Qatar Airways.

По утверждению Airbus, проблемы деградации поверхности авиалайнеров не являются структурными, а связаны, в частности, с условиями эксплуатации самолетов катарской авиакомпанией. Такая оценка была поддержана Европейским агентством по авиационной безопасности. Airbus также заявила, что будет добиваться независимой юридической экспертизы претензий Qatar Airways в отношении дефектов на фюзеляже самолетов A350.