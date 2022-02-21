МЭР подготовило проект эксперимента по онлайн-продаже рецептурных лекарств в трех регионах

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Минэкономразвития России подготовило проект о введении трехлетнего экспериментально-правового режима (ЭПР) для онлайн-продажи рецептурных лекарственных препаратов. Документ предполагает введение ЭПР на территории Москвы, Московской и Белгородской областей, сообщил замминистра экономического развития Владислав Федулов в ходе заседания комиссии "Единой России" по здравоохранению.

"Понимая, что для того, чтобы осуществлять этот проект, нам нужна готовность территорий, готовность электронных рецептов, мы, обсудив с коллегами из Минздрава и Минкомсвязи, предложили вариант такой доставки, как экспериментально-правовой режим <…> Реализация этого эксперимента у нас планируется на территории Москвы, Московской области и Белгородской области с учетом текущей их готовности к кооперированию электронными цифровыми рецептами и возможности обеспечения такой доставки лекарственных препаратов", - сказал Федулов.

Он подчеркнул, что формат ЭПР предполагает возможность присоединения к нему новых субъектов до завершения трехлетнего срока действия эксперимента, если он покажет свою эффективность в более короткий срок. Замминистра добавил, что инициаторами эксперимента выступили "Озон", "Еаптека" и "Почта России", однако регионы могут дополнительно предложить дистрибьюторов медицинских препаратов, взяв на себя ответственность за контроль таких действий.

При этом из перечня лекарств, доступных для дистанционного приобретения, будут исключены препараты, содержащие наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, лекарства, содержащие сильнодействующие вещества, радиофармацевтические препараты, иммунобиологические препараты с режимом хранения ниже 15 градусов Цельсия, спиртосодержащие препараты крепче 25% и лекарства, изготовленные аптечными организациями.

На текущий момент законопроект согласован с Минздравом, Минцифры, Минюстом и внесен в правительство РФ, сообщил Федулов.