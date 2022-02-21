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Мишустин призвал эффективно реализовывать планы по развитию Дальнего Востока

Кроме того, премьер акцентировал внимание на проблеме с высокой стоимостью авиабилетов в регионе
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал эффективно реализовывать все запланированные мероприятия социально-экономического развития Дальнего Востока.

"Опережающее развитие Дальнего Востока президент выделил в качестве одной из приоритетных задач для государства. В ДФО действует целый комплекс программ, которые направлены на создание благоприятных условий для жизни людей, туризма и ведения бизнеса. Очень важно эффективно реализовывать все запланированные мероприятия и выполнять обязательства перед нашими гражданами. Прошу вас, коллеги, обратить на это особое внимание", - сказал Мишустин на совещании со своими заместителями.

Глава кабмина отметил, что социально-экономическому развитию Дальневосточного федерального округа уделяется большое внимание. Направлены значительные усилия на формирование комфортных условий для жизни и выгодных - для ведения бизнеса. Разработан ряд преференциальных режимов для компаний, механизмов для привлечения частных финансовых ресурсов в регионы округа. В их числе - дальневосточная концессия, которая заработала в прошлом году. С помощью такой формы государственно-частного партнерства, по словам премьера, будут созданы новые объекты социальной инфраструктуры - школы, детские сады, поликлиники, построены целые жилые кварталы, проведены коммунальные сети, дороги.

Председатель правительства указал на еще одну проблему Дальнего Востока - высокую стоимость авиабилетов. "Для многих граждан передвигаться даже внутри самого округа еще не так давно было очень дорого, не говоря уже о путешествии в Москву, Санкт-Петербург или куда-то на отдых, в Крым. Чтобы по более низким ценам перевозить жителей дальневосточных регионов по социально значимым маршрутам, чуть больше года назад была создана единая дальневосточная авиакомпания", - подчеркнул Мишустин.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияДальний Восток
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