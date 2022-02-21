Минпромторг намерен расширить российский экспорт в ОАЭ с помощью стандартов сертификации

ТЮМЕНЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Минпромторг России планирует снять существующие ограничения по допуску российских компаний на рынок ОАЭ с помощью разработки собственных стандартов на нефтегазовое оборудование для сертификации отечественных технологических продуктов на рынке Ближнего Востока. Об этом сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС начальник отдела развития нефтегазового оборудования департамента машиностроения для ТЭК Минпромторга РФ Шамиль Юлгушев.

"Коллеги из ИНТИ (Институт нефтегазовых технологических инициатив) хорошо проработали вопрос по разработке и утверждению стандартов совместно с компанией ADNOC (Национальная нефтяная компания Абу-Даби). С этой компанией в стадии дискуссии находится порядка 14 стандартов ИНТИ на нефтегазовое оборудование. <...> Внедрением этих стандартов в закупочную процедуру компании ADNOC мы объективно снимаем барьер по допуску российских предприятий, которые будут иметь подтверждение и заключение ИНТИ, на рынок ОАЭ", - сказал он.

Юлгушев отметил, что в настоящее время для поставок нефтегазового оборудования в ОАЭ компании должны соответствовать иностранным стандартам, по которым происходят закупочные процедуры, например, у компании ADNOC. Чтобы устранить барьер, власти создали подгруппу по сотрудничеству в области сертификации и стандартизации нефтегазового оборудования.

"Правительством была поддержана инициатива по созданию аналога АРI (Американского института нефти). В настоящее время такой аналог существует - автономная некоммерческая организация "ИНТИ", учредителями которой являются "Газпром нефть", "Газпром", "Сибур Холдинг ", "Татнефть". Основная задача ИНТИ - создание некой платформы для взаимодействия потребителей и производителей продукции, создание стандартов и полноценной процедуры подтверждения соответствия данным стандартам", - отметил Шамиль Юлгушев.

Он добавил, что по такой модели возможно расширить экспорт продукции российских производителей не только на территорию Ближнего Востока, но и еще дальше. Поэтому власти приветствуют инициативы предприятий, регионов по дальнейшему наращиванию экспортных поставок.