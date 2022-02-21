В Сочи построят три газозаправочные станции

СОЧИ, 21 февраля. /ТАСС/. Власти намерены построить три газозаправочные станции в Сочи, сообщил глава города Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

"В Сочи планируется построить три газозаправочные станции. Соглашение о совместной работе по развитию инфраструктуры подписали с генеральным директором компании "Газпром газомоторное топливо" Тимуром Соиным <...> уже начали определять площадки под строительство новых заправочных станций в Сочи. Первую из них запланировали в Адлере на улице Энергетиков, строительство начнется в этом году", - написал Копайгородский.

Он уточнил, что в городе несколько лет успешно работает общественный транспорт на экологически чистом топливе - более ста автобусов на метане.

"Со временем мы планомерно сформируем парк техники на природном газе для главного курорта страны. Новый транспорт комфортен, экономичен и экологичен. Также сейчас тестируем электробус", - отметил глава Сочи.