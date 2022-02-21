Россельхознадзор попросил Иорданию разрешить поставки продукции птицеводства

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Россельхознадзор попросил Иорданию возобновить поставки термически необработанной птицеводческой продукции из ряда регионов России. Об этом говорится в сообщении российского ведомства.

"Учитывая важность сохранения товарообмена между двумя странами, Россельхознадзор попросил возобновить поставки термически необработанной продукции отечественных предприятий из благополучных по заболеванию регионов России", - отмечается в сообщении.

Как сообщили в ведомстве, в ходе прошедших переговоров представители России и Иордании обсудили возможность снятия ограничений на ввоз российской птицеводческой продукции в Иорданию. Запрет на импорт всех видов продукции птицеводства в конце 2021 года был введен иностранным компетентным органом в связи с отдельными вспышками гриппа птиц в ряде регионов РФ. В российском ведомстве подчеркнули, что на территории РФ действует программа регионализации по гриппу птиц, обеспеченная надлежащим лабораторным контролем и единой электронной системой прослеживаемости и сертификации, которая исключает экспорт продуктов птицеводства из пострадавших районов.

Россельхознадзор планирует в ближайшее время направить официальное письмо в адрес Министерства сельского хозяйства Иорданского Хашимитского Королевства с просьбой возобновить поставки товаров птицеводства из России. Иордании будут предоставлены дополнительные гарантии о соответствии всех экспортных партий высоким международным требованиям и нормам национального законодательства страны - импортера, добавили в ведомстве.