ЦБ РФ считает, что ставка ФРС США достигнет 2,5% к концу 2023 года

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. ФРС США, реагируя на повышенное устойчивое инфляционное давление, перейдет к более активной нормализации денежно-кредитной политики, и уже к концу 2023 года ставка по федеральным фондам достигнет 2,5%, прогнозирует Банк России.

ФРС США также перейдет к сокращению баланса в июле - сентябре 2022 года. В первую очередь оно будет осуществляться за счет прекращения реинвестирования погашаемых бумаг, а не продажи активов, добавил российский ЦБ в своем докладе о денежно-кредитной политике.

Скорость нормализации денежно-кредитной политики в еврозоне также будет более быстрой по сравнению с дожидавшейся ранее. "Вместо неизменной ставки до конца прогнозного горизонта, суммарное повышение ставки к концу прогнозного горизонта составит 0,6 процентного пункта", - следует из документа.

Ранее ЕЦБ объявил о сокращении объемов покупки активов в рамках программы PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) в I квартале 2022 года и о завершении ее в марте 2022 года. В то же время программа APP (Asset Purchase Programme), действующая с 2014 года, будет продолжаться до тех пор, пока инфляция не вернется к целевому значению (в отличие от РЕРР, которая должна была вернуть инфляцию на допандемический уровень).

ЦБ РФ также отметил, что среди остальных развитых стран, участники рынка ожидают серию повышений ставок Банка Англии, повышение ставки и начало сокращения баланса Банка Канады. Среди стран с формирующимися рынками с конца декабря на фоне высокой инфляции повышались ставки в ряде экономик стран Латинской Америки, а также Центральной и Восточной Европы (в частности, в Мексике, Бразилии, Венгрии, Чили). В странах Азии (Индонезия, Таиланд, Филиппины, Китай) инфляционное давление пока остается невысоким, что позволяет центральным банкам сохранять мягкую денежно- кредитную политику, также отметил регулятор РФ.

Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, ранее сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25%, как и ожидалось рынком.