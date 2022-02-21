Количество реализуемых по "Дальневосточной концессии" объектов в ДФО достигло 40

ТАСС, 21 февраля. Количество объектов, реализуемых по программе "Дальневосточная концессия", достигло 40, объем инвестиций составляет более 270 млрд рублей. Об этом в понедельник на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами сообщил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Всего в работе по "Дальневосточной концессии" проекты по созданию 40 объектов инфраструктуры более чем на 270 млрд рублей частных инвестиций", - сказал он.

Трутнев отметил, что из них 33 объекта социальной инфраструктуры и объем инвестиций составит 108 млрд рублей. Он пояснил, что это центр восточных единоборств во Владивостоке, детский лагерь в Хабаровском крае, новое здание Дальневосточного художественного музея, медицинские учреждения в ряде регионов.

Также семь объектов на 164 млрд рублей - это инфраструктура для инвестиционных проектов, в том числе дорога для Баимского ГОКа, аэропорт в Новой Чаре для Удоканского месторождения, энергообеспечение в Кючусе. Запуск этих трех инвестиционных проектов, как отметил вице-премьер, позволит создать более 5 тыс. новых рабочих мест на Чукотке, в Якутии и Забайкальском крае.

Реализация программы "Дальневосточная концессия" началась на Дальнем Востоке в сентябре 2021 года. Соглашения о запуске пилотных проектов были подписаны на Восточном экономическом форуме. По программе, разработанной Минвостокразвития России и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, государство компенсирует инвесторам до 100% от сметной стоимости объекта инфраструктуры в течение 10-20 лет после ввода объекта в эксплуатацию. Предполагается, что новый механизм позволит в четыре-пять раз увеличить объемы финансирования инфраструктурных проектов и привлечь в них до 500 млрд рублей до 2024 года.