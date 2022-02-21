В Татарстане одобрили проекты на 152,4 млн для работы на территориях опережающего развития

КАЗАНЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Комиссия по деятельности резидентов на татарстанских ТОСЭР рассмотрела заявки на реализацию проектов в ТОСЭР "Набережные Челны" и "Менделеевск" от четырех компаний. Положительное решение приято по всем проектам, сообщили в понедельник в пресс-службе Агентства инвестиционного развития Татарстана.

"Очередное заседание комиссии по рассмотрению заявок на заключение соглашений об осуществлении деятельности на ТОСЭР "Набережные Челны" и "Менделеевск" прошло сегодня в Доме Правительства, где были рассмотрены четыре инвестиционных проекта. Общий объем инвестиций по новым проектам составил 152,4 млн рублей, а общее количество создаваемых рабочих мест составит 92", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что все четыре проекта, предложенные к рассмотрению, новые. Один из них будет реализован на ТОСЭР в Набережных Челнах, еще три - в Менделеевске.

Заместитель руководителя Агентства инвестиционного развития Татарстана Игорь Сапунов отметил, что все представленные проекты, прошли несколько согласований, проверок и экспертиз. "Мы положительно высказались по каждому из представленных на заседании проектов, и рекомендуем их для размещения на заявленных ТОСЭР. Это важные проекты, и продукция будет востребована на самих ТОСЭР. Ярким примером можно назвать проект строительства завода по производству товарного бетона в Менделеевске. Завод будет производить бетон, который будет использоваться там же уже для постройки будущего предприятия "Аммоний-2". Подобная локализация таких предприятий идет на пользу и крупным республиканским проектам, и самим местным производителям", - приводит пресс-служба слова Сапунова.