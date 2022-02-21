Дорогу-дублер Восточного обхода Новосибирска реконструируют к 2025 году

НОВОСИБИРСК, 21 февраля. /ТАСС/. Территориальное управление автомобильных дорог (ТУАД) Новосибирской области планирует к 2025 завершить реконструкцию дороги от Ленинск-Кузнецкой трассы до новосибирского академгородка, которая выполняет функции дублера строящегося Восточного обхода Новосибирска и в данный момент из-за большегрузов частично находится в ненормативном состоянии, сообщили ТАСС в пресс-службе ТУАД.

Восточный обход Новосибирска длиной в 80 км должен соединить существующий Северный обход с федеральной трассой "Чуйский тракт". В 2020 году Росавтодор расторг контракт на строительство дороги с компанией "Сибмост" из-за срывов графика работ по первому этапу строительства (его должны были закончить к 2016 году) - объект был завершен на 45%. В апреле 2021 года Новосибирскавтодор был признан победителем торгов по достройке объекта, стоимость работ составляла 3,7 млрд рублей, закончить строительство планировалось в октябре 2024 года.

"Дорогу-дублер строящегося Восточного обхода реконструируют в Новосибирской области. Срок реализации - 2023-2024 годы, планируется, что два года реконструкция будет длиться. Сейчас разрабатывается проектная документация на реконструкцию участка с 5-го по 11-й км. По итогам работ реконструкция будет полностью завершена", - сообщили в пресс-службе.

Собеседница агентства пояснила, что построена 39-километровая трасса была в 1980-х годах и сейчас нуждается в реконструкции - из-за интенсивного движения и большегрузов некоторые участки разрушились и стали непригодны для движения. При этом, данная дорога единственная, которая связывает ряд населенных пунктов региона с трассой до кузбасского города Ленинск-Кузнецкий, ежедневно на ней проезжают до 7 тыс. автомобилей, в том числе грузовые автомобили.

Начались работы на дороге еще в 2018 году, ее ремонтировали по частям - по несколько километров в год. Последний этап работ завершится как раз к 2025 году. По итогам работ трасса будет полностью в нормативном состоянии.